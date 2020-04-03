عضو لجنة الوساطة الجنوبية لـ«الاتحاد»: «كورونا» يؤجل بحث الترتيبات الأمنية بالسودان

سمر إبراهيم (القاهرة)

ذكر عضو لجنة الوساطة الجنوبية بالمفاوضات السودانية، وزير الاستثمار بجنوب السودان، ضيو مطوك، استئناف المفاوضات في جوبا عبر تقنية «الفيديو كونفرنس».

وفي 25 مارس الماضي، توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بدولة جنوب السودان، إثر إصابته بذبحة صدرية، وذلك خلال مشاركته في جلسات المفاوضات السودانية، ومن ثم تقرر تعليق المفاوضات لمدة أسبوع.

وأضاف مطوك لـ«الاتحاد» أن المفاوضات تقرر استئنافها مجدداً لمناقشة عدد من القضايا القومية العالقة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، ولكن إعمالاً بإجراءات التدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة جنوب السودان، تحسباً لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ستتم المفاوضات عبر المراسلات الكتابية، وتقنية الـ«فيديو كونفرنس» مع وفد التفاوض الحكومي، ونقل رؤية الحكومة إلى الأطراف الأخرى والعكس عبر وسائل التواصل، وتقريب وجهات النظر بين أطراف التفاوض.

وأشار عضو لجنة الوساطة الجنوبية بالمفاوضات السودانية إلى مغادرة الوفد الحكومي السوداني جوبا، فيما استمر وفد الجبهة الثورية وعدد من الحركات المسلحة، مؤكداً أنه تم تأجيل مناقشة بند الترتيبات الأمنية لحين استقرار الأوضاع الراهنة في الإقليم إثر تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومن ثم ستتم دعوة وفد حكومي سوداني مصغر للبدء فيه.

وكان من المقرر بدء التفاوض بشأن بند الترتيبات الأمنية، في 26 مارس الماضي، ولكن بعد وفاة وزير الدفاع السوداني، وتسارع الأحداث العالمية والإقليمية في ظل أزمة الفيروس، تبدلت ترتيبات حكومتي الخرطوم وجوبا بشأن السلام في السودان. وعن مسار التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، أوضح عضو لجنة الوساطة الجنوبية بالمفاوضات السودانية، أنه سيتم استئناف المفاوضات معه قريباً، وذلك عقب عودته ورئيس فريق التفاوض الخاص به، من مدينة «كادوا» الواقعة بولاية جنوب كردفان. وكان الحلو أعلن عن تمديد وقف إطلاق النار من جانب الحركة في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها.