6 قتلى وجرحى باعتداء للاحتلال التركي في الحسكة

عواصم (وكالات)

قتل شخصان وأصيب 4 آخرون بجروح، أمس، نتيجة اعتداء لقوات الاحتلال التركي ومرتزقته بالقذائف على القرى الآمنة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي لسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات الاحتلال التركي اعتدت بالقذائف الصاروخية والمدفعية على منازل المدنيين في قريتي قبر صغير والعبوش التابعتين لناحية تل تمر نحو 40 كم شمال غرب مدينة الحسكة ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع أضرار في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وأصيب أمس الأول 3 مدنيين بجروح بينهم امرأة في اعتداء لقوات الاحتلال التركي بالقذائف على قرية ربيعات الواقعة جنوب بلدة أبو راسين وقرية أم حرملة بريف الحسكة الشمالي.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المرافق السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكانها من منازلهم.

إلى ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن رتلاً عسكرياً تركياً دخل الأراضي السورية، حيث دخلت عشرات الآليات من دبابات وناقلات جند ومدرعات عبر معبر كفر ولسين الحدودي مع لواء إسكندرون، واتجهت نحو المواقع والنقاط التركية المنتشرة في محافظة إدلب. وذكر المرصد أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة من 2 فبراير وحتى الآن بلغ أكثر من 5535 شاحنة وآلية عسكرية تركية تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و«كبائن حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية. وأشار المرصد إلى أن عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة بلغ أكثر 10250 جندياً تركياً.