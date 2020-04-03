الجيش الليبي يسقط طائرة حربية لميليشيات «الوفاق»

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس، طائرة حربية من نوع L39 تابعة للتشكيلات المسلحة الموالية لـ«الوفاق» فوق منطقة الوشكة، جنوب أبوقرين والتي تقع بين مصراتة وسرت.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري مقتل اثنين من طاقم تشغيل الطائرة الحربية، بالإضافة إلى مقتل 4 عناصر من الجيش الوطني بغارات جوية استهدفت تمركزاتهم قرب الوشكة، قبل الإعلان عن إسقاط الطائرة الحربية. واستهدفت ضربة جوية رتلاً لقوات الجيش الوطني الليبي في منطقة تينيناي، وسط أنباء عن سقوط ضحايا جراء الضربة.

وفي ضربة منفصلة، قصفت طائرة مُسيّرة 3 شاحنات وقود في بلدة نسمة، جنوبي بني وليد، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تُظهر نيراناً تلتهم الشاحنات بعد استهدافها، وتحدث عدد من المواطنين في مدينة بني وليد عن سماع أصوات تحليق للطيران فوق سماء المدينة عقب القصف، لساعات متواصلة.

بدوره أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي علي التكبالي أن الجيش الوطني الليبي سيستمر في إسقاط طائرات الأتراك الورقية وهو ما سيصعب مهمة الميليشيات المسلحة في الحصول على بدائل لها ولغيرها من السلاح، لافتاً إلى أن الأتراك في حالة تراجع وسط إحساس الميليشيات بالضغط الكبير عليها.

ولفت التكبالي في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لقوات الجيش الليبي، موضحاً أنه لو واصلت القوات المسلحة الليبية هجومها ستسقط الميليشيات وسنشهد حالات هروب إلى تركيا وغيرها من البلدان، مؤكداً أن أنقرة تشعر بالوضع المتردي للاقتصاد وضغط الوباء المتزايد وبمشاكلها مع دول العالم، مشدداً على أنه لو تمكن الجيش الليبي من انتهاز هذه الفرصة ودخل العاصمة لانتهت كل ادعاءات تركيا وتركت السراج والباقين.

وفي إطار الجهود الحثيثة لمجابهة كورونا، قررت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة الاستمرار في حظر التجول المفروض من الساعة الثالثة مساء وحتى السابعة صباحاً حتى 8 أبريل الجاري. يشار إلى أن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية أقرت حظراً للتجول في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الممثلة الخاصة بالإنابة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، تعمل بجد مع الأطراف المعنية في ليبيا من أجل الالتزام بوعود وقف إطلاق النار لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية، أن نداءه لوقف الأعمال العدائية في العالم لمواجهة الفيروس لاقى ردود فعل إيجابية من العديد من الأطراف المعنية، مؤكداً أن العالم أجمع في حالة حرب ضد فيروس كورونا، مستنكراً إعلان الأطراف استعدادها لوقف إطلاق النار دون أن يكون هناك التزام حقيقي وفعلي على الأرض بذلك.