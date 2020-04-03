تضاعف الإصابات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط خلال أسبوع

أحمد عاطف وساسي جبيل ومحمد إبراهيم وجمال إبراهيم (عواصم)

أعلن المكتب الإقليمي المنظمة الصحة العالمية تضاعف عدد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في شرق المتوسط من نحو 32 ألف إصابة إلى أكثر من 58 ألف إصابة خلال الفترة من 26 مارس إلى 2 أبريل، فيما أعلنت السعودية منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما.

وأوضحت المنظمة الدولية أنه تم الإبلاغ عن حالات جديدة في بعض البلدان الأكثر عُرضة للخطر ذات النُظُم الصحية الهشة، وحتى في البلدان ذات النُظُم الصحية الأكثر رسوخاً، شهدت ارتفاعاً مثيراً للقلق في عدد حالات الإصابة والوفيات المُبلَّغ عنها.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أمس: «لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية خطورة الوضع الراهن، لكن مازالت الفرصة أمامنا سانحة للحدّ من انتشار «كوفيد-19» في إقليمنا، ونحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة والقيادات الحكومية لها دورٌ محوري، واتباع نهج يشمل الحكومة والمجتمع ضروريٌ لتحقيق استجابة فعَّالة».

وأشار المنظري إلى ضرورة عزل حالات الإصابة المؤكدة والمُشتبه فيها عن المجتمع، وإدخالهم إلى المستشفيات أو مرافق مؤقتة أو غيرها من الأماكن الملائمة، حيث تُطبق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها المناسبة، ويجب إنشاء مراكز مؤقتة للعزل.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن الطريق الثاني لمكافحة المرض هو ضرورة حفاظ الأشخاص على التباعد البدني وممارسات النظافة الشخصية.

وفي القاهرة، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن عدد الإصابات بالفيروس بلغت 850 حالة إصابة، داعياً المصريين الالتزام بالعزل المنزلي، وقال رئيس الوزراء المصري، إن أرقام المصابين الأسبوع المقبل يمكن أن ترتفع ولكنها تظل في الحدود الآمنة.

وأضاف مدبولي أن مصر مازالت في المرحلة المتوسطة ولم تدخل المرحلة الخطرة من التفشي.

إلى ذلك، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه «في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا، تم منع التجول بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى إشعار آخر، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين».

لكنه أشار إلى السماح في أضيق نطاق، لسكان أحياء مدينتي مكة والمدينة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً يومياً.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 21 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي، إلى تسجيل 165 مصابا بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في السعودية إلى 1885 إصابة.

وأكد شفاء 64 إصابة ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328 حالة.

إلى ذلك، أعلن وزير شؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، أمس، دخول بلاده في حظر شامل للتجوال بداية من اليوم الجمعة لمدة 24 ساعة بسبب كورونا.

وكشفت وزارة الصحة التونسية ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس إلى 423 مصاباً، في حين سجلت 12 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وفي هذه الأثناء، وسعت الحكومة الجزائرية حظر التجوال الجزئي ليشمل 4 ولايات جديدة بسبب تفشي كورونا، الذي سجل أمس أعلى نسبة إصابة في يوم واحد بنحو 139، ليبلغ إجمالي الإصابات 986 حالة و63 حالة وفاة.