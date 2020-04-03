إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

طهران (د ب أ) ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» أن نتائج فحص فيروس كورونا الخاصة برئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني جاءت إيجابية، وأن لاريجاني يخضع الآن للحجر الصحي. ويشغل لاريجاني الذي يبلغ من العمر62 عاماً، منصب رئيس البرلمان منذ عام 2008. وتعاني إيران من أسوأ تفش لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الإيرانية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3160 حالة، وتجاوز إجمالي الإصابات 50 ألفاً. وأكد المتحدث باسم الوزارة كيانوش جاهانبور أن حالة أكثر من 4 آلاف من المصابين خطيرة.

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