الصين تعزل منطقة يقطنها 600 ألف

بكين (أ ف ب)

وُضع حوالي 600 ألف شخص يقطنون منطقة «جيا» في مقاطعة هينان بوسط الصين في العزل بعد اكتشاف إصابة امرأة زارتها بوباء «كوفيد- 19»، في حين تخشى البلاد من موجة داخلية جديدة.

ويبدو أن الصين، التي شهدت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية العام الماضي، تمكنت من احتواء الوباء إلى حد كبير. لكن السلطات تعرب عن قلقها من عودة المرض إلى أراضيها، خصوصاً عبر القادمين من الخارج.

وأعلنت محافظة جيا، الواقعة على بعد حوالي 800 كلم من بكين، مساء أمس الأول، أن سكانها لم يعد بإمكانهم مغادرة منازلهم دون تصريح.

ويسمح، بموجب تعميم نشر عبر الإنترنت، للأشخاص الذين بحوزتهم تصريح خاص فقط التوجه إلى عملهم، كما يمكن للمركبات السير بالتناوب بحسب رقم لوحتها.

لكن تبين أن امرأة زارت المحافظة مصابة بالمرض وفق التحاليل التي أجرتها بعد أن اختلطت بطبيب لم تظهر عليه أعراض المرض، وفقاً للسلطات.

وأعلنت الصين، أمس، عن 55 إصابة جديدة لدى أشخاص لا تبدو عليهم أية أعراض، أي لا يعانون من ارتفاع الحرارة أو السعال اللذين يميزان وباء «كوفيد-19»، وبات عدد المصابين ممن لا تظهر عليهم أعراض 1075 شخصاً، وأشارت أيضاً إلى تسجيل 35 حالة جديدة لدى أشخاص قدموا من الخارج لترتفع حصيلة الإصابات الوافدة إلى 841.

وأعلنت بكين عن سلسلة إجراءات مشددة لوقف حركة الوافدين إلى البلاد، بما يشمل حظر الأجانب من دخول الصين وإجراء فحوصات للقادمين من الخارج، وهو ما يجعل من الأسهل تحديد المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض. وبات هناك 81589 إصابة في الصين، تعافى منهم أكثر من 75 ألفاً، مع 3318 وفاة ومعظمهم في ووهان كبرى مدن مقاطعة هوباي.