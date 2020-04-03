جونسون يتعهد بزيادة «ضخمة» في إجراء الفحوص

شادي صلاح الدين (لندن)

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا بنسبة 24 في المئة إلى 2921 خلال 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، فيما تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بزيادة الفحوص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا بعد تعرض حكومته لانتقادات بسبب بطئها في فحص العاملين بالقطاع الصحي.

وقالت وزارة الصحة إنه حتى مساء أمس، جرى فحص زهاء 163 ألف شخص كانت نتائج نحو 34 ألفاً منهم إيجابية. وبذلك تحتل المركز الخامس خلف إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا من حيث عدد الإصابات. ولكن بما أن اختبار فيروس كورونا المستجد غير منتشر في المملكة المتحدة، فمن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع.

وارتفعت الوفيات، أمس، مجدداً، حيث سجلت رقماً قياسياً يومياً جديداً بلغ 569، وأكدت وزارة الصحة: «من بين الذين دخلوا المستشفى في المملكة المتحدة والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا توفي 2921 للأسف».

وانتهجت بريطانيا في بادئ الأمر سياسة أكثر تحفظاً بكثير تجاه تفشي الوباء، لكنها غيرت مسارها بعد أن أظهرت نماذج حسابية أن الفيروس قد يودي بحياة ربع مليون شخص.

وفرض جونسون إجراءات أكثر صرامة فأغلق فعلياً خامس أكبر اقتصاد في العالم، غير أن الحكومة واجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب قلة عدد أجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في البلاد وقلة أعداد من يجرى فحصهم.

وقال جونسون في تسجيل مصور من شقة في داونينج ستريت، حيث يعزل نفسه منذ أن تأكدت إصابته بالفيروس: «أريد أن أقول كلمة بالتحديد عن الفحوص لأنها مسألة مهمة، وكما قلت منذ أسابيع، هذا هو السبيل: بهذه الطريقة سنفك عقدة فيروس كورونا، هذا هو السبيل لهزيمته في نهاية الأمر».

وتتجه المملكة المتحدة إلى تسجيل وفيات أكثر بكثير من العدد الذي سجلته الصين لضحايا فيروس «كوفيد-19»، وفقاً لخبراء اقتصاديين في معهد «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» البريطاني.

ومثلت الإحصائيات الجديدة مفاجأة غير مرحب بها، خاصة أن الأرقام في الأسبوع الماضي أشارت إلى أن نمو العدوى يتباطأ. ولم يعد هذا هو الحال. وتظهر إحصاءات المملكة المتحدة الآن منحنى أكثر حدة للوفيات من المعدل المسجل في الولايات المتحدة.

وقال الاقتصاديون في معهد «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» إنه مع هذا المعدل، ستكون هناك حاجة إلى إغلاق كامل للبلاد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل للسيطرة على العدوى.

وكتب الخبير الاقتصادي صمويل تومبز في المعهد البريطاني: «الحقيقة المروعة هي أن المملكة المتحدة تسير في مسار تسجيل وفيات أسوأ بكثير من الصين». وأضاف «يبدو أن بريطانيا ترسم طريقاً مظلماً ليس أفضل من ذلك الذي سلكته إيطاليا».