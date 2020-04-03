تسارع وتيرة الأبحاث العلمية في مواجهة «كوفيد-19»

عواصم (وكالات)

نظّم قطاع البحث العلمي صفوفه منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجدّ فكثف أعماله متوخياً الشفافية، وهدفه التوصل سريعاً إلى أجوبة على أسئلة صعبة يطرحها وباء عالمي يتفشى بسرعة هائلة، من دون التخلي عن معايير الدقّة العلمية، فيما كشف علماء أميركيون، أمس، عن نتائج مبشرة للقاح للفيروس في دراسة على الفئران.

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى بيشا في باريس يزدان يزدانباناه، لدى عرضه تجربة سريرية: «في زمن انتشار وباء، يكون البحث جزءاً من الرد».

والتحدي هائل إذ يقضي باحتواء تفشي الفيروس واختبار علاجات ضده والبحث عن لقاح ضد وباء «كوفيد-19». وفي مواجهة مثل هذه الضغوط غير المسبوقة، يتقدم البحث العلمي بسرعة لم يُظهرها من قبل في مواجهة أي مرض جديد.

وتوصل العلماء إلى فك رموز جينوم الفيروس في غضون بضعة أسابيع. وقال اختصاصي علم الأوبئة في معهد باستور أرنو فونتانيه متحدثاً لإذاعة «فرانس كولتور» بهذا الصدد: «استغرق الأمر سنوات بالنسبة للإيدز، لكننا نعيش في مرحلة مختلفة تماماً، والأمر ملفت بالنسبة للوقت الذي كسبناه».

واستناداً إلى نتائج هذه الأعمال، توصل معهد باستور في فرنسا ومختبر ألماني إلى ابتكار فحص جزيئيّ موثوق سمح بتشخيص أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا. ويعمل باحثو معهد باستور حالياً على تطوير فحوص تسمح بقياس درجة المناعة العامة لدى مجموعة أو شعب، ما يعتبر أساسياً لرفع تدابير الحجر المنزلي. ويعمل مئات الباحثين منذ يناير على دراسة فيروس كورونا المستجد.

وقال علماء أميركيون، أمس: «إن تجارب أولية على الفئران لإنتاج لقاح محتمل لمرض «كوفيد-19» بجرعة لا تتجاوز حجم عقلة الأصبع أظهرت أنها قد تحفز على رد فعل مناعي ضد الفيروس عند مستويات قد تمنع الإصابة».

وقال فريق في كلية طب بيتسبرج في الولايات المتحدة إنه استطاع التحرك سريعاً نحو تطوير لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» بعد العمل على فيروسات كورونا أخرى تسبب مرض الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وفي هذه الأثناء، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم عتبة المليون إنسان، فيما توفي نحو 50 ألف شخص معظمهم في أوروبا، في حين تجاوز عدد من تماثلوا للشفاء 200 ألف.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن وباء «كوفيد-19» الناجم عن فيروس كورونا المستجد يطال الصغار والشباب وقد أودى بحياة ضحايا في صفوف الأطفال والمراهقين.

وقال المدير العام للمنظمة في منطقة أوروبا هانس كلوغه خلال مؤتمر صحفي أسبوعي إلكتروني من كوبنهاغن: «الاعتقاد بأن «كوفيد-19» يصيب فقط المسنين خاطئ كما تظهر الوقائع»، وشدد كلوغه على أن «العمر ليس عامل الخطر الوحيد للإصابة بشكل خطر».

وسجلت حالات حرجة لدى مراهقين وبالغين شباب وقد احتاج الكثير منهم عناية مركزة فيما توفي عدد منهم، على ما أشار المسؤول.

في أوروبا، كانت الضحية الأصغر طفلة في الثانية عشرة توفيت في بلجيكا، وقد توفي رضيع يبلغ ستة أسابيع بعدما أصابه الفيروس في الولايات المتحدة.

وصار أكثر من 3,9 مليار شخص، أي ما يوازي نصف سكان العالم، مدعوين إلى البقاء في منازلهم أو مرغمين على ذلك في سياق السياسات الهادفة إلى مكافحة تفشي «كوفيد-19» حتى يوم أمس.

وفي أوروبا، سجل العدد الأكبر من الوفيات في إسبانيا، حيث أعلن عن وفاة 864 شخصاً آخرين في الساعات الـ24 الأخيرة، متجاوزاً عشرة آلاف شخص منذ تفشي الوباء.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أمس: «إن عدد الوفيات في البلاد زاد 760 إلى 13915، وهو رقم أعلى قليلاً من الزيادة اليومية التي سجلت قبل يوم وكانت 727.