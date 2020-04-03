اليمن.. تحذيرات من تدهور حالة المختطفين في سجون الميليشيات

عدن (الاتحاد) حذرت مصادر حقوقية يمنية من تدهور حالة آلاف المختطفين والمعتقلين القابعين في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية في ظل حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة منذ اعتقالهم بصورة تعسفية وتوجيه لهم تهم كيدية.

وأشار عضو هيئة الدفاع عن المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي عبد المجيد صبرة، أن المختطفين والمعتقلين يعانون أوضاعاً صحية صعبة بسبب حرمانهم من الخدمات الطبية اللازمة أثناء فترة احتجازهم، موضحاً أن المناعة الصحية لدى المختطفين والمعتقلين تحت الصفر ومهددين بالموت في حال انتشار أية أوبئة قاتلة داخل معتقلاتهم.

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