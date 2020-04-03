مسؤول «حوثي» يُعلن «تسجيل أول حالة كورونا في اليمن».. ثم يتراجع

صنعاء (الاتحاد)

أعلن قيادي مسؤول بميليشيا الحوثي الانقلابية، يشغل منصباً رفيعاً بوكالة سبأ للأنباء في صنعاء، مساء أمس الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن، قبل أن يتراجع عن إعلانه خلال أقل من 30 دقيقة.

وكتب نائب رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ في صنعاء، القيادي الحوثي محمد عبدالقدوس، في تغريدة على تويتر:«يؤسفنا أن نعلن خبر تسجيل أول حالة كورونا في اليمن». وبعد مرور 28 دقيقة، حذف عبدالقدوس تغريدته الخاصة بتسجيل أول إصابة بالفيروس، وكتب تغريدة ثانية:«مندوبنا (وكالة سبأ) في (وزارة) الصحة فهم غلط، هي حالة اشتباه قادمة من السعودية كانت تعتمر»، بحسب تعبيره.

وأضاف في تغريدة ثالثة:«للتوضيح: الخبر لم ينشر في وكالة سبأ وقد تم إيقاف الصحفي الذي نقل الخبر المغلوط»، لافتاً إلى أن السلطات الطبية في صنعاء ألغت مؤتمراً صحفياً بعد التأكد أن الحالة «مجرد حالة اشتباه، وليست حالة إصابة».

وأثار إعلان المسؤول الحوثي، الذي يدير أهم مؤسسة إعلامية رسمية في صنعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ثم نفى الخبر خلال فترة زمنية قصيرة مخاوف الكثير من المواطنين والناشطين، وسط اتهامات للجماعة الانقلابية بالتكتم على وجود إصابات، وربما وفيات، بالجائحة التي تغزو العالم. وطالب ناشطون بتوضيح رسمي من وزارة الصحة، وشددوا على ضرورة التزام السلطات الصحية في البلاد بالمصداقية الكاملة، وعدم التستر على وجود إصابات بالفيروس القاتل، فيما دعا آخرون إلى إقالة المسؤول الإعلامي الحوثي ومحاكمته لتجاهله البيانات الرسمية من مصادرها. وفي تصريح مقتضب على تويتر، قال القيادي الحوثي البارز، ضيف الله الشامي، الذي يشغل منصب وزير الإعلام في الحكومة الانقلابية بصنعاء، إن «الحديث عن وجود حالة إصابة بالكورونا غير صحيح وعلى الجميع تحري المصداقية»، مؤكداً أنه سيتم الإعلان رسمياً عن أي إصابة مؤكدة بالفيروس في حال ظهورها.