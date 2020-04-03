نابلس تشيع شهيداً.. وانتهاكات للاحتلال في القدس

علاء المشهراوي (القدس -رام الله) شيعت جماهير غفيرة، الشهيد الشاب إسلام عبد الغني دويكات (22 عاماً) من بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، الذي ارتقى متأثراً بجروحه الحرجة التي تعرض لها خلال أحداث جبل العرمة الشهر الماضي.

وكان دويكات قد استشهد في وقت سابق، وأكدت مصادر فلسطينية أن الأطباء في المستشفى الاستشاري برام الله أعلنوا وفاته متأثراً بإصابته بالرأس، حيث بقي بغيبوبة، وأجريت له عمليات عدة. وأصيب دويكات بعيار معدني مغلف بالمطاط بالرأس من مسافة قصيرة، خلال قمع جنود الاحتلال للمعتصمين بجبل العرمة يوم 11 مارس، ووصفت إصابته بالحرجة.

وشهد جبل العرمة مواجهات عنيفة في مارس الماضي بين قوات الاحتلال وأهالي البلدة الذين رابطوا بالجبل رفضاً لمسير المستوطنين للجبل، ما أدى لاستشهاد الشاب محمد عبد الكريم حمايل (15 عاماً) وإصابة 112 آخرين بجروح متنوعة.

ميدانياً، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتدت بالضرب المبرح على عدد من الشبان، وواصلت قوات الاحتلال، الليلة قبل الماضية وفجر أمس، اقتحام عدد من المناطق والقرى في القدس المحتلة، واعتقلت خلالها عددًا من الشبان المقدسيين.

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