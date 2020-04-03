مشاورات ثنائية بين جريفيث والأطراف اليمنية

عمان (الاتحاد) بدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، عقد سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

وذكر بيان صادر أمس عن مكتب المبعوث الأممي في العاصمة الأردنية عمان، أن المناقشات الثنائية تبحث أيضاً عدداً من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية الهادفة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل. وأشار إلى أن تلك النقاشات تهدف أيضاً إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كوفيد-19، لافتاً إلى أن مكتب المبعوث الأممي الخاص يتواصل مع الأطراف بشكل منتظم لمناقشة خطوات محددة.

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