رئيس تونس يستنكر استهداف الأراضي السعودية

تونس الرياض (وكالات) أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن استنكار بلاده الشديد لاستهداف ميليشيا الحوثي الأراضي السعودية بصاروخين. جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من الرئيس التونسي الليلة قبل الماضية.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين لمكافحة انتشاره.

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