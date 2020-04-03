إيطاليا تسجل 760 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، الخميس، وفاة 760 شخصاً آخرين جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبلغت، بذلك، حصيلة الوفيات في إيطاليا، وهي الأعلى في العالم، 13915 حالة.

ووصل إجمالي الإصابات، وبينهم المتعافون والوفيات، إلى 115242 حالة، بزيادة يومية نسبتها 4,2 بالمئة مقابل 4,5 بالمئة أمس الأربعاء.

وزاد المتعافون بنسبة 8,5 بالمئة إلى 18278. وكان الأمر الأكثر تشجيعا، أن عدد المرضى في الرعاية المركزية لم يرتفع سوى بنسبة 0,4 بالمئة ليصل إلى 4035 حالة.

وقال مدير الوكالة أنجيلو بوريلي، لدى استعراضه أحدث البيانات، «خلال الأيام القليلة الماضية، على الأقل منذ 27 مارس، نشهد تراجعاً في الزيادة (اليومية)» لأعداد العدوى.

وكانت السلطات الإيطالية قالت إن منحنى العدوى بلغ «الذروة» وإن هناك حاجة لمزيد من الجهود لخفضه.

وقال بوريلي: «لا أستطيع القول ما إذا كنا بدأنا، أو سنبدأ، أو متى سنبدأ، في التراجع. وما يمكنني قوله هو أنه يجب أن نستمر في إبقاء مستوى (حذرنا) مرتفعاً».

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في وقت متأخر الأربعاء، إنه سيتم مد إجراءات الإغلاق العام التي كان مقرراً أن تنتهي في الثالث من أبريل، إلى 13 من نفس الشهر.