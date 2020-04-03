الديمقراطيون يؤجلون مؤتمر اختيار منافس ترامب في انتخابات الرئاسة

أعلن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إرجاء مؤتمره الوطني لخمسة أسابيع على خلفية المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وسيحدد هذا التجمع مرشح الحزب لمواجهة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نوفمبر المقبل. وصار موعد انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي يوم 17 أغسطس بدلا من منتصف يوليو.

وقال رئيس لجنة المؤتمر الوطني جو سولمونيزي، في بيان، إنه «في ظل الغموض الذي نعيشه حاليا، نعتقد أن أفضل مقاربة تتمثل في أخذ بعض الوقت لمراقبة تطور الوضع حتى يتسنى لحزبنا عقد مؤتمر آمن وناجح».

جاء القرار عقب تعبير جو بايدن، المرشح الأوفر حظا للفوز، عن تأييده إرجاء المؤتمر الذي كان سيعقد بين 13 و16 يوليو في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن، وذلك حتى يتسنى عقد مؤتمر آمن يحضره المشاركون شخصيا.

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