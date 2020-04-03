أميركا: 910 وفيات و27 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 910 وفيات جراء فيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة يومية للخسائر البشرية هناك.

فيما أحصيت 27043 إصابة جديدة بالفيروس.

بذلك، يرتفع إجمالي الوفيات إلى 4513. بينما يصل عدد الإصابات بالوباء إلى 213144 حالة.

وقال حاكم نيويورك: الولاية الأميركية الأكثر تضرراً بالفيروس، إن ملاعب عامة ستغلق وستكون الشرطة "أكثر حزماً" مع الأشخاص الذين لا يتبعون قواعد التباعد الجسدي.

وأوضح أندرو كوومو، خلال مؤتمر صحفي، أن "احترام القواعد ليس كما يجب أن يكون حتى الآن. لذلك، سنتخذ إجراءات أكثر صرامة". وأضاف "سنغلق الملاعب في نيويورك"، مؤكداً أن المساحات الخضراء ستبقى متاحة أمام السكان.

وشجّع كوومو على "استخدام المساحات المفتوحة في الحدائق العامة والذهاب في نزهة والتمتع بأشعة الشمس. لكن التجمعات ولعب كرة السلة ممنوعان".

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