مجلس جماعة المضيق يحدد أوقات عمل المحلات التجارية لمنع انتشار كورونا

أعلن مجلس جماعة المضيق، مساء أمس الثلاثاء، عن تغيير توقيت إغلاق المحلات التجارية، المسموح بفتحها خلال الفترة الاستثنائية، للحد من تفشي وباء كورونا المستجد بين المواطنين.

وبحسب قرار المجلس الجماعي، فإن “محلات بيع المواد الغذائية، واللحوم، والسمك، والخضر، والفواكه، والمخبزات، وبيع مواد التنظيف، ناهيك عن ورشات إصلاح العربات، والمعدات التقنية، ستشرع في استقبال الزبائن من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال”.

وأضاف القرار نفسه أن “هذه التدابير الاحترازية اتخذت بهدف الحد من انتشار الوباء، والحفاظ على صحة، وسلامة جميع المواطنات ،والمواطنين، بناء على صلاحيات الشرطة الإدارية، التي أناطها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.

وأبرز المجلس أن القرار يعهد بتنفيذه إلى كل من السلطة المحلية، والأمنية، ومصلحة الشرطة الإدارية في الجماعة المذكورة، كل في نطاق اختصاصه، إذ يدخل القرار إلى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.