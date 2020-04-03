شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محكمة يمنية تشرع في محاكمة قادة الانقلاب على المؤسسات الدستورية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:20 صباحًا, 3 أبريل 2020 م شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165 جرائم جسيمة، البالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى.

وتضمنت التهم الموجهة إليهم وعلى رأسهم زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، ارتكاب فعل مجرم قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها وأجروا اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها.

واتهمت النيابة المذكورين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية بارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة يمنية تشرع في محاكمة قادة الانقلاب على المؤسسات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.