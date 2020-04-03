طقس الجمعة غائم جزئيا وارتفاع بدرجات محدود الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن يكون ​طقس لبنان​ ليوم غد الجمعة غائم جزئيًا بسحب متوسّطة ومرتفعة مع إرتفاع محدود ب​درجات الحرارة​.

أما نهار السبت فيتوقع أن يكون الطقس قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح خلال ​النهار​ وتشتّد خلال الليل لتصل سرعتها لحدود ٧٥كم/س خاصة في ​الجنوب​ ومن المتوقّع أن تكون الرياح محملة بالغبار مما يؤدي انخفاض في الرؤية.

أما الأحد فيتوقع أن يكون الطقس غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع إستمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تكون الرياح ناشطة ومحملة بالغبار مما يؤدي الى انخفاض في الرؤية، ترتفع نسبة الرطوبة تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر حيث يتشكّل ​الضباب​ على منستويات منخفضة خلال الليل مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق.