إرتفاع عدد وفيات كورونا بالجزائر إلى 86 والإصابات إلى 1000 حالة

أكدت بيانات ​وزارة الصحة​ الجزائرية وصول عدد الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ إلى 86 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين لحوالي 1000 شخصا، موزعة على 40 ولاية جزائرية.

وتم تسجيل أكثر من 20 حالة وفاة ونحو 140 إصابة جديدة منذ 28 آذار الماضي، بينما بلغت عدد الحالات التي امتثلت للشفاء 61 حالة. وذكرت الوزارة بضرورة "احترام توصيات وقواعد ​الوقاية​ الواجب اتخاذها" وجددت الدعوة لكافة المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن ​العالم​ سجل حتى اليوم أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا.