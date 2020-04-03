السنوار: حماس يمكن أن تقدم مقابلا جزئيا لتفرج إسرائيل عن معتقلين

أعلن قائد حركة "حماس" في ​قطاع غزة​ ​يحيى السنوار​، استعداد حركته تقديم "مقابل جزئي" لإسرائيل، لتفرج عن معتقلين فلسطينيين، معتبراً أن "هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك ملف تبادل الأسرى بأن تقوم إسرائيل بعمل طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين ​الفلسطينيين​ المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلا جزئيا".

وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن "المقابل الكبير لصفقة تبادل الأسرى هو ثمن كبير يجب أن يدفعه الاحتلال"، مؤكداً أن "قيادة ​كتائب القسام​ ترقب موضوع دخول ​فيروس كورونا​ للسجون الإسرائيلية بقلق كبير".

وفي وقت سابق الخميس، حذرت "هيئة شؤون الأسرى" التابعة ل​منظمة التحرير الفلسطينية​، من تفشي فيروس كورونا في صفوف المعتقلين ب​السجون الإسرائيلية​، بعد اكتشاف إصابة معتقل أفرج عنه قبل أيام.