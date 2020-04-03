اللواء باقري: ايران تراقب التحركات الأميركية وتتابعها لحظة بلحظة

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن "إيران تراقب التحركات الأميركية وتتابعها لحظة بلحظة"، مشيرا لـ"عدم علاقة إيران بالهجوم على القواعد الأميركية في العراق، واذا كان لدى أميركا أدنى نوايا سيئة تجاه أمن بلادنا فستواجه أشد ردود الأفعال".
ولفت باقري الى ان "المنظومات الدفاعية الإيرانية تراقب بيقظة تامة كافة الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد، والأمريكيون يعون جيدا أن شعوب المنطقة ومنها الشعب العراقي يرفضون وجودهم العسكري غير المشروع في بلدانهم".
هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، ان لديه "معلومات تشير إلى أن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأميركية في العراق، مهددا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا إن وقعت هذه الهجمات.
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