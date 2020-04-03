البنتاغون يقيل قائد حاملات طائرات أميركية أصيب طاقمها بكورونا

أعلنت ​البحرية الأميركية​ عن إقالة قائد حاملة الطائرات الأميركية "USS Theodore Roosevelt" القبطان بريت كروزييه، بعد رسالة شديدة اللهجة بعثت للبنتاغون حول أزمة ​فيروس كورونا​.

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