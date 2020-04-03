البيت الأبيض: ترامب خضع لفحص جديد خاص بكورونا والنتيجة سلبية

أعلن ​البيت الأبيض​، في بيان، أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خضع لفحص جديد خاص ب​فيروس كورونا​"، مشيرا إلى أن "نتائج التحليل سلبية".

هذا وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا للإحصائيات.