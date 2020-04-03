وزير الإعلام المصري: تطبيق حظر التجوال الكامل وارد

أعلن وزير ​الدولة​ للإعلام المصري ​أسامة هيكل​ ان "تطبيق حظر التجوال الكامل لمواجهة فيروس "كورونا" من الوارد تطبيقه في حال تفاقم الوباء وانتشاره".

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

هذا وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا للإحصائيات.