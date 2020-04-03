الصحة البريطانية: ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا في البلاد إلى 33718 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية عن "ارتفاع عدد ​حالات​ ​فيروس كورونا​ في البلاد إلى 33718 حالة، بالتزامن مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 2921 حالة",

هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطالني ​بوريس جونسون​ الأسبوع الماضي عن "المزيد من القيود التس ستفرضها ​الحكومة البريطانية​ على الحركة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، لكنه بعدها بأيام قليلة أعلن عن إصابته هو شخصيا بالوباء العالمي.

هذا وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا للإحصائيات.