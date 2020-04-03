سلطات مصر تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلنت ​وزارة الصحة​ والسكان المصرية، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد من ​مستشفى​ العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان رسمي، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ل​فيروس كورونا​ (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ201 متعافي.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.