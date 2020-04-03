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تعرف على نصوص تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى يونيو 2019 وافق مجلس النواب على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، التى تمت بناء على التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث نص التعديل الذى تمت إجازته من المجلس ترجمة لنصوص التعديلات الدستورية الأخيرة.

 

ووفقا للتعديل فإنه يستبدل نص الفقرتين الآولى والثانية من المادة "5"من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بالنص التالى:

 

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يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

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