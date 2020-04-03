شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصوص تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا للتعديل فإنه يستبدل نص الفقرتين الآولى والثانية من المادة "5"من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بالنص التالى:
يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
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