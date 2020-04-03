شكرا لقرائتكم خبر عن عضو زراعة البرلمان يطالب بضبط الأسواق والسيطرة على حركة السلع قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ايهاب غطاطي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدولة للسيطرة على وباء كورونا والحيلولة بكل السبل لمنع تفشيه.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، في بيان له، إلى التوجيهات التي أصدرها . مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتوفير السلع والمنتجات في الأسواق لقرب حلول شهر رمضان المبارك وتوجيهاته لوزيري الداخلية والتموين بالتصدي بكل حسم للمتلاعبين بالأسعار وضبط الأسواق بكل حسم وعدم السماح بالتلاعب بالأسعار واستغلال هذه الظروف التي يمر بها الوطن.

وشدد على الإجراءات التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة المعنية والتي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" قائلا إنها فترة حساسة لمواجهة الوباء والاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى الجهود الهائلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتى قامت من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة بتطهير 7500 مؤسسة حكومية في اطار التصدي للفيروس.

وفى وقت سابق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع أجهزة الدولة المعنية التي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وقال: " أتوجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التي تؤدي عملها في هذه الظروف الدقيقة بمسئولية وجهد وتفانٍ".

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كما توجه رئيس الوزراء بكل الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على الجهود المُضنية التي يقومون بها في عمليات التطهير والتعقيم، والتي تُجرى لكافة مقار الوزارات والجامعات ومختلف المنشآت بالقاهرة والمحافظات، كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن امتنانه لرجال الشرطة المصرية؛ لقيامهم بتطبيق قرارات حظر التجوال بكل حسم.