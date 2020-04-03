شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: الدولة تواجه مرحلة صعبة تحتاج إلى تعاون الجميع لمواجهة الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيظل داعماً ومسانداً للدولة المصرية فى مواجهة الأزمات، خاصة فى ظل الأزمة العنيفة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال إن الوفد قاد العديد من المبادرات من أجل المواطنين، واستمراراً لسياسة الحزب ومبادئه الراسخة نحو مساندة الدولة وقت المحن والأزمات، مؤكداً أن مصر تواجه مرحلة صعبة تحتاج إلى تضامن وتعاون الجميع لمواجهة الوباء القاتل الذي لا يفرق بين أحد، وهو ما تسعى جهود حزب الوفد بكافة تشكيلاته للتصدي إليه، والعمل من أجل إعلاء المصلحة العامة للوطن والمواطن وتوفير سبل الأمن والسلامة والاستقرار.

وأشار «أبو شقة» إلى أن الوفد أطلق أكبر حملة تعقيم وتطهير في القاهرة الكبرى، إلى جانب العديد من المحافظات، كما أطلق الوفد مبادرة «مدرستك في بيتك» لصالح الطلاب. ومبادرة «ضيوف مصر الإفريقية» لدعم الأسر الأكثر احتياجاً من اللاجئين الأفارقة، وبدأت المبادرة من القاهرة وتمتد إلى بقية المحافظات، مؤكداً أن المبادرة تأتى انطلاقاً من الدور التاريخي لحزب الوفد الذي يقف على قدم وساق في أوقات الأزمات والشدة واضعاً الاعتبار الإنساني نصب عينيه.

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واختتم «أبو شقة» قائلاً: إن مصر جزء من الجسد الإفريقي، وإنها لا يمكن أن تدع جزءاً من هذا الجسد يعانى، لذلك استجاب الوفد لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الدعم لضيوف مصر الذين يعيشون على أرضها، ويعانون من الظروف الصعبة التي يعانى منها الشعب المصري في ظل الأزمة الكبرى التي ضربت العالم بسبب أزمة كورونا.