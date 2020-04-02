“الأستاذ هو الاوتاد”.. أول أغنية لخريج “ذا فويس كيذز” آدم بنلمقدم – فيديو

أطلق خريج برنامج “ذا فويس كيدز”، آدم بنلمقدم، أول أغنية في مساره بعنوان “الأستاذ هو الأوتاد.. صرخة تلميذ في زمن كورونا”، وهي جزء من سلسلة أغاني “كورونيات”، التي أطلقها الفنان نعمان لحلو، منذ 3 أسابيع.

تحدث العمل المذكور عن دور الأستاذ، والمعلم في ظل الظرفية الحالية، التي يعيشها المغرب بعد توقيف الدراسة في الأقسام، واستبدالها بالتدريس عن بعد.

وعن ثالث أعمال “كورونيات”، قال الفنان نعمان لحلو في تدوينة فايسبوكية:” تحية للأستاذ.. إذا ما المعرفةُ ارتقت وإذا ما العلمُ ساد سنصنع المعجزات .. تحية لمن أعطى من دمه و اقتطع من أعصابه لكي ينير دروب الحياة .. الوطنُ مدينٌ للأستاذ و تكريمه أضحى من أوجب الواجباتْ .. و لعلّ رمزية الأستاذ ما جعلتنا اليوم نغني له ؛ هذه صرخة تلميذ يعترف في عز المحنة أن الأستاذ المُربّي هو طوق النجاة”.

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وأضاف صاحب فكرة كورونيات: “رحم الله من ربّانا وعلّمنا وألهمَنا كيف نتجاوز تحت خيمة الوطن كل العوائق و المُعيقات”.

وأشرف نعمان لحلو بنفسه على تلحين كلمات الأغنية، التي كتبها سعيد متوكل، وأشرف على توزيعها، وتنفيذها يونس خزان.

ويعتبر عمل خريج “ذا فويس كيدز” في موسمه الأخير، ثالث أغاني” كورونيات” بعد أغنية هدى سعد “الرجا في الله”، التي تحيي من خلالها رجال الأمن والصحة على مجهوداتهم في ظرف كورونا، وقبلها أصدر نعمان لحلو أغنية بصوته بعنوان ”وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان”.