خاص..ثاني مستشفى عسكري ميداني لمرضى “كوفيد 19” سيكون جاهزاً الأسبوع القادم في النواصر

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، لموقع “اليوم 24” اقتراب جاهزية ثاني مستشفى عسكري ميداني متكامل، خاص بالعناية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في المغرب.

وقال المصدر لـ”اليوم 24″، إن ثاني مستشفى عسكري ميداني سيكون جاهزاً الأسبوع المقبل في مدينة النواصر، ليستقبل المصابين بفيروس كوفيد 19، الذين بلغ عددهم إلى حين مساء اليوم، 691 حالة إصابة مؤكدة.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أعلن، قبل قليل، ‏الانتهاء من إقامة أول مستشفى عسكري ميداني متكامل في مدينة بنسليمان، مبيّناً أنه يضم 160 سريراً، في إطار جهود القوات المسلحة الملكية لمكافحة فيروس ‎كورونا.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إقامة مستشفيات ميدانية أخرى بمناطق متفرقة من ‎المغرب.