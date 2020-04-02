تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. الحصيلة: 708

أعلنت وزارة الصحة، في حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 708.
وسجلت الوزارة عبر الموقع المخصص لرصد الوضعية الوبائية في المغرب تسجيل حالة شفاء أخرى ليرتفع عدد المتعافين إلى 31 شخصا.
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