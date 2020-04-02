طنجة..وفاة رجل مسن بفيروس “كورونا”

سجلت مدينة طنجة اليوم الخميس، حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل مسن بمستشفى محمد السادس.

وبحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الضحية البالغ من العمر 68 عاما، والقاطن بحي بني ورياغل، كان يعاني من مرض القلب، ما تسبب في تدهور حالته الصحية حتى فارق الحياة.

وارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كرورنا، بجهة الشمال، إلى 47 حالة، حسب البوابة الرسمية www.covidmaroc.ma فيما بلغ عدد الوفيات 4 حالات، موزعة على مدينة العرائش وطنجة وتطوان.

وأعلنت وزارة الصحة، على لسان محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة، اليوم الخميس، في الندوة اليومية لوزارة الصحة، عن تسجيل 49 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 691 إصابة.

وأضاف اليوبي، أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 44 حالة وفاة.