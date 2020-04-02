بوجدور.. متابعة ممرضة أفشت السر المهني ونشرت أخبار انتشار كورونا في المدينة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بوجدور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس اليوم الأربعاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة، تبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطها في نشر تسجيل صوتي بواسطة الأنظمة المعلوماتية، يتضمن أخبارا زائفة وإفشاء للسر المهني.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت تداول مقطع صوتي لسيدة تتحدث عن تسجيل إصابتين بوباء كورونا المستجد بمدينة بوجدور، مع مزاعم كاذبة حول تفاقم العدوى بالمدينة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق خلص إلى الاشتباه في تورط ممرضة بمؤسسة استشفائية عمومية في نشر هذا المقطع، والذي يتضمن معطيات زائفة وأخرى مشمولة بالسرية المهنية.

وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن الوطني تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تجري الخبرات التقنية اللازمة على الدعامات الإلكترونية المستعملة في النشر، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد مستوى ودرجة تورط المشتبه بها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.