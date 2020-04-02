فُقدان آثار الشابة نعمة الصانع من الترابين بالنقب في رهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختفت آثار الشابة نعمة الصانع التي تبلغ من العمر 25 عامًا، من سكان الترابين في النقب، يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء في التفاصيل أن آثار الشابة فُقِدَت بساعات المساء في مدينة رهط.

وقالت الشرطة في بيات مقتضب إن "مبنى جسمها (الشابة المفقودة) مليئ، والشعر أسود، وبشرتها سمراء"، مُشيرة إلى أنها كانت ترتدي "ملابس غامقة اللون" حينما شوهدت للمرة الأخيرة.

الصورة المتوفرة للشابة المفقودة

وناشدت الشرطة "المواطنين، بالمساعدة في العثور على الشابة المفقودة"، طالبةً ممَن رآها "أو يعرف عنها أي خبر التواصل معنا والاتصال بمركز الطوارئ للشرطة على الرقم 100 أو على مركز شرطة رهط على الرقم: 08-9931888".