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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضاعف مبيعات الكتب الإلكترونية في فرنسا والان مع التفاصيل
الخميس 2 أبريل 2020
تسببت أزمة كورونا الراهنة في ارتفاع سريع لمبيعات الكتاب الإلكتروني في فرنسا منذ فرض حظر التجول في البلاد في إطار جهود الحد من انتشار المرض.
وحسب معلومات مجلة " ليفر إبدو" المتخصصة، فقد ارتفعت مبيعات المنصات الإلكترونية المختلفة بنسبة تراوحت بين 75 إلى 200%.
كانت وتيرة مبيعات الكتب الإلكترونية في فرنسا قبل أزمة كورونا، أبطأ من غيرها في بلدان أخرى.
وأفادت بيانات اتحاد الناشرين الفرنسيين "إس إن إي" بأن مبيعات الكتب الرقمية المبيعة في عامي 2018 و2019 بلغت ما يتراوح بين 4 إلى 5% من إجمالي مبيعات الكتب في فرنسا.
وكانت السلطات الفرنسية مددت حظر التجوال الذي فرضته في 17 مارس/آذار الماضي حتى 15 من أبريل/نيسان الجاري.
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