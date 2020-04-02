شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 6 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 2 أبريل 2020 أعلنت جمهورية مصر العربية، الخميس، تسجيل 6 حالات وفاة و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت مصر شفاء 22 حالة جديدة من فيروس كورونا وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 201 .. وفق “العين“. Advertisements وأكدت مصادر ان عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 58، وإجمالي الإصابات يبلغ 865 حالة حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجل 6 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.