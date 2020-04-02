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إندونيسيا تفرج عن 18 ألف سجين لتجنب انتشار كورونا المستجد

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بواسطة جاكرتا: المجلة 0 تبليغ

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أعلنت سلطات السجون في إندونيسيا الإفراج عن حوالي 18 ألف سجين في محاولة لمنع انتشار فيروس المستجد في السجون المكتظة.

وقالت المتحدثة باسم المديرية العامة للسجون ريكا أبرينتي "هدفنا هو الإفراج عن حوالي 30 ألف سجين في الإجمال، لكن قد يكون العدد النهائي أعلى".

وأضافت "هذا جزء من الخطة الرامية لتجنب انتشار كوفيد-19".

ويشمل القرار المساجين الشباب، والكهول الذين أمضوا ثلثي عقوبتهم على الأقل. ويجب على المعنيين البقاء في الحجر الصحي لأسبوعين عقب إطلاق سراحهم.

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هذا وكانت قد حضّت الأمم المتحدة الحكومات على الإفراج عن المساجين الأكثر قابلية للتأثر بالفيروس، استجابت لها أفغانستان الأسبوع الماضي، اذ أعلنت أنها ستفرج عن حوالي 10 آلاف سجين.

ورحبت منظمة العفو الدولية بهذا الإجراء، لكنها دعت الحكومة إلى توسيعه ليشمل "سجناء الضمير" وكبار السنّ.

وقال مدير المنظمة في أندونيسيا عثمان حميد "إنهم قابلون للتأثر بكوفيد-19 ويجب الإفراج عنهم لدواع إنسانية".

وتابع "سيفاقم الوباء ظروف الاحتجاز السيئة، خاصة غياب المياه النظيفة والاكتظاظ".

 

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