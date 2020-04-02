

كشف استطلاع رأي أن غالبية المواطنين الألمان يعتقدون بأن إلزام الناس بارتداء الكمامات في ظل وباء كورونا، أمر صائب.

كشف عن ذلك استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس الرأي.

وأوضحت النتائج أن %57 من الألمان يؤيدون ارتداء الكمامات على نحو إجباري أثناء التسوق أو استخدام المواصلات في الفترة المقبلة.

وبلغت نسبة المؤيدين لهذا الإجراء مستوى عالياً على وجه خاص بين النساء وكبار السن.

وفي المقابل، أعرب أكثر من 25% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأنه من الممكن للمرء حماية نفسه من العدوى بفيروس كورونا إذا وضع على وجهه كمامة خاطها بنفسه، أو منديلاً، أو وشاحاً.

هذا وقد وضعت أول البلديات في ألمانيا قاعدة تلزم سكانها بارتداء الكمامات في إطار مكافحة جائحة كورونا، وكانت النمسا قد أعلنت عن إجراء مماثل في الأسبوع الماضي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون ارتداء "الكمامة" إجبارياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.