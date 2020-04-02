السعودية تفرض حظر تجوال كامل في مكة والمدينة



فرضت السعودية حظر تجوال كامل في مدينتي مكة المكرمة والمدينة، فيما أعلنت خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و165 إصابة.

ويأتي حظر التجوال بعد يومين من دعوة وزير الحج والعمرة السعودي المسلمين إلى التريث في إبرام عقود متعلقة بالحج والعمرة بسبب تفشي الفيروس.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنّ السلطات قرّرت فرض حظر التجوال "في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يومياً اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية "واس".

وكانت السلطات فرضت في وقت سابق حظر تجوال لمدة 15 ساعة في المدينتين، بعدما منعت السكان من التنقل بين مدن المملكة، وبينها العاصمة الرياض.

هذا وكانت قد علّقت المملكة الشهر الماضي أداء العمرة، بينما لم يتّضح بعد مصير موسم الحج الذي يبدأ في نهاية تموز/يوليو المقبل.

واتّخذت السعودية إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بينها إغلاق المراكز التجارية الكبرى ووقف الرحلات الجوية.



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