نتنياهو يعود للعزل بعد إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بـ "كورونا"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نتنياهو سيعود للعزل الذاتي لستة أيام أخرى بعد أن أظهرت الفحوص إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا.

وكان نتنياهو (70 عاما) وهو أطول رؤساء حكومات إسرائيل بقاء في سدة الحكم، قد خرج قبل ساعات من فترة عزل استمرت يومين بعد أن أصيبت مساعدة برلمانية بالمرض.

وظهر نتنياهو على التلفزيون الوطني ليعلن إجراءات جديدة للحد من تفشي الوباء.

لكن مكتبه قال إنه سيعزل نفسه مرة أخرى لمدة ستة أيام هذه المرة تماشياً مع توصيات الطبيب بعد أن ثبتت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا.

وكان الوزير البالغ من العمر 71 عاما قد ظهر مرارا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته.

ودخل عدة مسؤولين بارزين آخرين في العزل الذاتي بسبب مخالطة ليتزمان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن يوسي كوهين مدير الموساد سيخضع للعزل الذاتي في مقر المخابرات لمدة ثلاثة أيام.

كما وقال موشيه بار سيمون توف المدير العام للوزارة على تويتر إنه سيخضع للعزل الصحي في منشأة بمركز شيبا الطبي في تل أبيب. وأضاف أنه سيواصل إدارة الأزمة عبر "وسائل رقمية".

وتلزم القواعد الإسرائيلية بشكل عام بالعزل لمدة 14 يوماً لأي شخص اقترب من حامل للمرض مع تقليص المدة مقابل عدد الأيام التي مضت منذ المخالطة.

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد أعلنت عن وفاة ما لا يقل عن 29 شخصا بفيروس كورونا وإصابة أكثر من 6200.



