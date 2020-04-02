الناتو يعلن توسيع مهامه في العراق

أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، اليوم الخميس، أن حلف شمال الأطلسي قرر توسيع مهمته في العراق عبر القيام بتدريب كوادر الجيش الوطني وقوات الأمن. وخلال مؤتمر صحفي عقد في ختام لقاء أجراه وزراء خارجية دول الحلف عبر دائرة تلفزيونية، قال ستولتنبيرغ: "اتفقنا على توسع مهمتنا في العراق، عبر وضع تدريب ضباط الصف وخبراء الألغام وكوادر الشرطة الفدرالية في إطار برنامجها".

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