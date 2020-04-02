تسجيل ١١ اصابة جديدة بكورونا في السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الخميس، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفايروس كورونا في السليمانية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل ١١ اصابة جديدة في السليمانية، وهم ستة رجال وثلاثة اطفال وامرأتان".
واضافت ان "الحالات المكتشفة 7 منها في مركز محافظة السليمانية وهي لأشخاص من الملامسين لمصابين سابقين وواحد من الذين سبق وان زار ايران وعاد الى الاقليم مؤخراً"، مشيرة الى انه "تم تسجيل إصابة في قضاء دربنديخان التابع للسليمانية وهو أيضاً من الملامسين لمصاب سابق".
وتابعت الوزارة ان "الثلاث حالات الاصابة الاخرى هي لاطفال من محافظة حلبجة"، موضحة انهم "من الملامسين لمصاب سابق".
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