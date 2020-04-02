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تسجيل ١١ اصابة جديدة بكورونا في السليمانية

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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الخميس، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفايروس في السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل ١١ اصابة جديدة في السليمانية، وهم ستة رجال وثلاثة اطفال وامرأتان".

 

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واضافت ان "الحالات المكتشفة 7 منها في مركز محافظة السليمانية وهي لأشخاص من الملامسين لمصابين سابقين وواحد من الذين سبق وان زار ايران وعاد الى الاقليم مؤخراً"، مشيرة الى انه "تم تسجيل إصابة في قضاء دربنديخان التابع للسليمانية وهو أيضاً من الملامسين لمصاب سابق".

 

وتابعت الوزارة ان "الثلاث حالات الاصابة الاخرى هي لاطفال من محافظة حلبجة"، موضحة انهم "من الملامسين لمصاب سابق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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