تماثل اربع حالات مصابة بكورونا للشفاء التام في مدينة الطب

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا في مدينة الطب، الخميس، عن تماثل اربع حالات مصابة بفايروس كورونا للشفاء التام.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " اربع حالات مصابة بفايروس كورونا تماثلت للشفاء التام، بعد تلقيهم للعلاج في مركز الشفاء التخصصي للأزمات".
واضافت ان "الفحوصات السريرية والمختبرية اثبتت خلوهم من المرض"، مثمنة "جهود ملاكات مدينة الطب بكافة عناوينهم وتخصصاتهم والحرص على سلامة ابناء شعبنا العزيز".
واكدت مدينة الطب "على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة وتنفيذ حظر التجوال والبقاء في بيوتهم حفاظًا على امننا الصحي والقضاء على الفايروس".
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