المالية تصدر بيانا بشأن الإجراءات التي اتخذتها حول كورونا ومكافحته بالعراق

وقال متحدث رسمي بإسم مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه وزير المالية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "اتخذت وبإشراف مباشر من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين مجموعة من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في توفير المتطلبات المالية واللوجستية الضروريه للوقوف، وبقدر المستطاع، أمام انتشار فايروس كورونا ومكافحته في العراق".

واضاف انه "تم وبالاتفاق مع البنك المركزي العراقي، الايعاز الى مصرفي الرافدين والرشيد لفتح حساب جاري بالدينار العراقي( إيداع وسحب) خاص بمكافحة بفايروس كورونا لجميع مديريات ودوائر وزارة الصحة"، مشيرا الى انه "تم إقرار تشكيل الوحدة الحسابيه بما يخص منح المساعدات من قبل البنك المركزي وكل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف التجاري وبإشراف وزارة المالية، وتم جمع مليارات من الدنانير وملايين من الدولارات لهذا الحساب وفي وقت قياسي قصير، واضيفت له مبالغ من المصارف التجارية الحكومية والاهلية والقطاع الخاص دعما لجهود دوائر وزارة الصحة".

وتابع "بأمر من وزارة المالية تم تشكيل لجنة صرف تحت أشراف لجنة الأمر الديواني (٥٥) لمكافحة انتشار فايروس كورونا وهذه الأموال التي وصلت، تغطي عمل وزارة الصحة في مجال مكافحة الفايروس خلال المرحلة القادمة، لافتا الى انه "تم تمويل عقود الأدوية بمبلغ ٤٦مليار و٨١٧ مليون دينار عراقي لغاية الخامس عشر من اذار إضافة الى مبلغ ٣٣٢ مليون دينار كنفقات تشغيلية لدوائر الصحة كافة في بغداد والمحافظات".

Advertisements

واكدت انه "تم فتح حسابات لمديريات الصحة في بغداد وكافة المحافظات وقد تم تمويل هذه المديريات من قبل وزارة المالية، إضافة الى ذالك تم تمويل حصة شركات كيمياديا للأدوية"، موضحا ان "الاتصالات المستمرة التي اجراها نائب رئيس الوزراء وزير المالية بالسلك الدبلوماسي كان لهادوراً كبيرا في الحصول على مبالغ ومعدات لصالح الحملة وقد تم إعلام وزير الصحة ومجلس الوزراء بذلك وهذه المنح تستخدم مباشرة من قبل اللجنة المشرفة على مكافحة فايروس كورونا".

وبين ان "نائب رئيس الوزارء وزير المالية وجه كتاب الى وزارة الصحة رئيس لجنة الأمر الديواني ٥٥ بتخصيص احدى العقارات التابعة لوزارة المالية دائرة عقارات الدولة كموقع بديل تحت تصرف وزارة الصحة لاستخدامه للحجر الصحي".

الجدير بالذكر أن وزير الصحة قدم في العديد من الاجتماعات سواء في مجلس الوزراء أو في اللجنة العليا شكره وتقديره لوزير المالية لجهوده في دعم فعاليات مكافحة الفايروس.

وبدورها، تقدر وزارة المالية تقديراً عاليا موقف البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة، ومصرفي الرافدين والرشيد، وكافة المصارف الأهلية والشركات من القطاع الخاص والمواطنين في الداخل والخارج والذين شاركوا وساهموا في هذه الحمله التضامنية، وتعبر عن جزيل شكرها للعاملين في انجاز هذا العمل الوطني.