فلسطين تمدد الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ السعودية نيوز

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا للعين.



وجاء في نص مرسوم رئاسي وزعته حركة فتح، التي يقودها عباس، إنه تقرر"تمديد حالة الطواريء لمدة 30 يوم في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة تفشي فايروس كورونا".

ويبدأ مفعول المرسوم الجديد يوم السبت المقبل.

وكان عباس أعلن في الخامس من شهر مارس/أذار الماضي حالة الطواريء بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا لأول مرة في الأراضي الفلسطينية.

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ويتزامن قرار تمديد الطوارئ مع إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، تقييد الحركة بين المحافظات، واقتصارها على الفترة بين الساعة 10 صباحا و5 مساءً، ضمن إجراءات مواجهة الفيروس.

وتعد المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطة الفلسطينية إلى هذه الخطوة منذ بدء حالة الطوارئ قبل نحو شهر لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الخميس، ارتفاع إجمالي مصابي كورونا إلى 155 حالة.

وبعد اجتماعه بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، اتخذ أشتية قراره بتقييد الحركة بعد بحث إجراءات التعامل مع تدفق آلاف العمّال العائدين من إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وكانت الفحوصات الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي أظهرت أن الغالبية العظمى من المصابين بكورونا يعملون في إسرائيل أو مخالطين لهم.

وحسب الإجراءات الفلسطينية فإن كل نقطة أو حاجز بين المدن والقرى سيكون تحت إمرة الأجهزة الأمنية فقط، وأن يكون المتطوعون ضمن خطط وإشراف الأمن لمنع حدوث أي خلافات أو تجاوزات.