شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ليبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، ليل الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.



وقال المركز في بيان حمل الرقم (25)، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلّم عينة أخذت من امرأة بعد الوفاة، وبعد إجراء الكشف عن فيروس كورونا تبين أن العينة “إيجابية”، أي أنها كانت تحمل المرض.

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