إسرائيل... ارتفاع عدد وفيات الإصابة بكورونا إلى 36

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد الوفيات في إسرائيل اليوم الخميس إلى 36 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6857 إصابة.

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 36 فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6857 إصابة.

وأعلن فجر اليوم عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان وعقيلته بفيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان لها إن "الوزير يعقوب ليتسمان وزوجته مصابين بالكورونا وهما بحالة جيدة ويمكثان في المنزل ويتبعان تعليمات وزارة الصحة". وأضاف البيان بأن "التحقيق الوبائي مستمر لإعلام كافة الجهات التي كانت على تواصل معهما في الأسبوعين الأخيرين، كما تم إبلاغ رئيس الوزراء. وسيتابع وزير الصحة ليتسمان العمل من منزله".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 97 جنديا وضابطا في صفوفه بالفيروس، وأكد خضوع ثلاثة آلاف آخرين للحجر الصحي من بينهم رئيس الأركان افيف كوخافي وقائدي شعبة العمليات والجبهة الداخلية.

هذا وأعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو في إيجاز صحفي الليلة الماضية عن فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين، وذلك بعد تفشي وباء كورونا فيها فضلا عن فرض الحجر الصحي الإجباري على كل من تثبت إصابته بالفيروس داخل المدينة، وذلك بنقلهم للإقامة في فنادق ومراكز خاضعة لإدارة الجبهة الداخلية في الجيش.