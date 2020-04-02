شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 6 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت جمهورية مصر العربية، الخميس، تسجيل 6 حالات وفاة و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements كما أعلنت مصر شفاء 22 حالة جديدة من فيروس كورونا وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 201 .. وفق “العين“. وأكدت مصادر ان عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 58، وإجمالي الإصابات يبلغ 865 حالة حتى الآن.

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